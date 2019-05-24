Португальский футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду купил новый автомобиль. В своем «Инстаграме» спортсмен выложил видеоролик, на котором он пробует водить новую машину.

Модель приобретенного португальцем суперкара от фирмы mcLaren Automotive названа в честь великого бразильского гонщика «Формулы-1» Айртона Сенна. Стоимость автомобиля McLaren Senna в среднем составляет 850 тысяч евро. Впервые эту модель показали в 2018 году на автосалоне в Женеве.

Видео с новой машиной Роналду подписал кратко: «Наслаждайся».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Enjoy 😉👌🏻 Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 24 Май 2019 в 5:46 PDT

Криштиану Роналду является большим любителем спортивных автомобилей. За свою карьеру он приобрел более двадцати машин, самыми дорогими из которых стали суперкары итальянских марок Bugatti и Lamborghini, а также британской Aston Martin.