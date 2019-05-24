Аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, какие проблемы со здоровьем преследовали его в текущем сезоне.

На пресс-конференции перед финалом Кубка Испании Месси заявил, что половину сезона провел, имя повреждения паха. По словам аргентинца, проблемы возникли в январе 2019 года, однако сейчас он чувствует себя лучше.

«Я все контролировал, несмотря на сильную боль. Сейчас я готов на 100%», — заявил футболист. Также в этом сезоне Месси пропускал несколько недель из-за серьезного повреждения правой руки. Были у аргентинца проблемы и другого характера: в матче против «Манчестер Юнайтед» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов аргентинец получил перелом носа, однако матчей не пропускал.