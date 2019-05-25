Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что не планирует показывать свои новые соревновательные программы во время ледовых шоу.

Один из подписчиков её «Инстаграма» задал вопрос, продемонстрирует ли Медведева короткую и произвольную программы на шоу. Фигуристка ответила, что не будет этого делать.

Ранее Медведева сообщила, что для новой короткой программы выбрала композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse. В произвольной программе следующего сезона будет выступать под саундтрек из фильма «Мемуары Гейши». Новую короткую программу для Медведевой поставил известный хореограф Илья Авербух.

На данный момент спортсменка принимает участие в ледовом шоу в Японии, показ которого пройдёт в четырех городах – Макухари, Сендае, Кобе и Тояме.