Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сообщил, что получил травму.

Спортсмен повредил левую руку в время одной из тренировок. Боец опубликовал фото в «Инстаграме», под которым написал, что сейчас идут интенсивные тренировки и спарринги. «Залечу травму и снова вперёд, — добавил Макгрегор. — Ничто меня не остановит».

Напомним, Макгрегор не появлялся в октагоне с октября 2018 года — с тех пор, как потерпел поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова в титульном поединке. Хабиб защитил чемпионский пояс: в четвертом раунде россиянин провел удушающий приём и вынудил Макгрегора сдаться.

Затем, в 2019 году, Конор объявил о своём уходе из ММА, но вскоре после этого несколько раз намекнул на возвращение.