В Париже продолжается теннисный турнир «Ролан Гаррос», в рамках которого состоялось распределение победительниц квалификации по основной сетке. Российские спортсменки узнали имена своих первых соперниц.

Светлане Кузнецовой предстоит сыграть с представительницей Словакии Кристиной Кучовой, Людмила Самсонова встретится с хорваткой Донной Векич. Первой соперницей Веры Звонаревой станет испанка Алёна Большова-Задойнова, Дарье Касаткиной предстоит провести матч с итальянкой Ясмине Паолини.

Маргарита Гаспарян попала на свою соотечественницу Анну Блинкову, Софья Жук будет играть с немкой Лаурой Зигемунд.

Напомним, розыгрыш первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису стартует 26 мая, в воскресенье. Ранее стало известно, что россиянка Мария Шарапова снялась с «Ролан Гаррос», поскольку все еще не может залечить травму.