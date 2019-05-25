Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард прокомментировал слухи о том, что он может возглавить лондонский «Челси».

«У «Челси» уже есть тренер — Маурицио Сарри», — заявил Лэмпард и добавил, что слухи о его возвращении появлялись на протяжении всего сезона. Экс-футболист отметил, что это весьма логично, так как «Дерби Каунти» провёл хороший сезон, а сам Лэмпард был связан с «Челси» на протяжении тринадцати лет игровой карьеры. «Понимаю, почему появляются слухи, но я не хочу думать и говорить об этом», — приводит слова тренера Sky Sports.

Лэмпард добавил, что его нынешний контракт рассчитан на два года, и он не может предвидеть, что будет дальше.

Ранее сообщалось, что «Челси» может сменить главного тренера летом, и руководство уже выбрало преемника Маурицио Сарри.