Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка была замечена в обществе знаменитого актёра Антонио Бандераса.

Фигуристка посетила ежегодный благотворительный бал amfAR, который организовывает сбор средств на исследование способов борьбы со СПИДом. Как и всегда, мероприятие состоялось в рамках Каннского кинофестиваля.

В рамках мероприятия состоялся банкет, который проходил у отеля Еden Rock. Навка поделилась фотографией, на которой находится в обществе Бандераса. «Удивительно обаятельный мужчина и безусловно шикарный актёр», — написала Навка под публикацией.

Спортсменка прилетела в Канны по приглашению одного из ювелирных брендов. Бандерас представлял на фестивале новый фильм, в котором сыграл главную роль.