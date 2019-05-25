Кристина Серра, супруга главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, посетила Турин.

Как сообщает Calciomercato, Серра арендовала в Турине вместительный автомобиль на ближайший год. Примечательно, что женщина воспользовалась услугами той компании, которая обслуживает руководство туринского «Ювентуса».

Ранее появилась информация о том, что Гвардиола может сменить Массимилиано Аллегри на посту главного тренера итальянского клуба. Отмечалось, что контракт может быть подписан уже 4 июня. Источник утверждает, что срок контракта составит 4 сезона, а оклад будет равен 24 миллионам евро в год.

При этом недавно сообщалось, что Гвардиола отказался принимать предложение от туринского «Ювентуса», так как хочет привести свой нынешний клуб к победе в Лиге чемпионов. Однако итальянские СМИ уверены, что ситуация изменилась.