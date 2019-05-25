Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси победил в споре за «Золотую бутсу», которая вручается лучшему бомбардиру сезона в Европе.

Месси, забивший 36 голов, набрал 72 очка и опередил идущего вторым Килиана Мбаппе, выступающего за «Пари Сен-Жермен». Француз забил 33 гола и набрал 66 очков. Очки в гонке за «Золотую бутсу» начисляются следующим образом: количество забитых голов умножается на коэффициент силы чемпионата, в котором играет футболист. У чемпионатов Испании, Италии, Англии, Германии и Франции коэффициент составляет 2.0.

Третье место занял Фабио Квальярелла, защищающий цвета «Сампдории» — в его активе 26 мячей и 52 очка. Также в пятёрку лидеров вошли Мбайе Дьян из «Галатасарая» и форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.