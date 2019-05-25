Известный в сфере автоспорта менеджер Оксана Косаченко заявила, что российскому пилоту «Торо Россо» Даниилу Квяту не стоит возвращаться в «Ред Булл».

Косаченко выразила мнение, что если Макс Ферстаппен покинет «Ред Булл» в 2020 году, это будет означать, что команда перестала быть топовой. В таком случае для Квята не имеет смысла возвращаться в команду, уверена менеджер.

По мнению Косаченко, демонстрировать качественную езду в команде второго эшелона — такой, как «Торо Россо» — это больший показатель, нежели качественная работа на более сильном болиде.

Ранее бывший гонщик Формулы-1 Виталий Петров выразил мнение, что «Ред Булл» станет не единственным вариантом продолжения карьеры для Квята. По мнению Петрова, российский гонщик хорошо начал нынешний сезон.