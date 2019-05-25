Японская фигуристка Сатоко Мияхара рассказала о выборе музыки для программ на сезон 2019/20.

В короткой программе фигуристки будут звучать две композиции: Yalla, Tabla & Percussion Solo и Egyptian Disco (Buddha Bar Edit) от DJ Disse. В роли хореографа-постановщика выступил Бенуа Ришо.

В произвольной программе спортсменка будет выходить на лёд под музыку на тему «Списка Шиндлера» — Prelude in C sharp minor и Hatikva (Intelude). Постановкой программы занималась Лори Николь.

Напомним, ранее российские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин сообщили, что также будут выступать под «Список Шиндлера». Спортсмены заверили, что их танец не будет похож на олимпийскую программы Юлии Липницкой, которая выступала в образе девочки в красном пальто.