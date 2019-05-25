Хореограф Рамиль Мехдиев рассказал о работе с фигуристкой Марией Сотсковой.

Мехдиев сообщил, что начал заниматься с Сотсковой в этом сезоне, и отметил целеустремленность фигуристки. «Творчески развитая натура, на которую, к тому же, продуктивно влияет обучение в ГИТИСе», — оценил способности спортсменки Мехдиев, слова которого приводит «Р-Спорт».

Специалист добавил, что он помогает Сотсковой улучшить её хореографию. По мнению Мехдиева, фигуристка хорошо импровизирует, внимательно слушает музыку и имеет раскрывать её через пластику и эмоции.

Напомним, в апреле стало известно, что Сотскова покинула группу Елены Буяновой, но осталась в ЦСКА и начала работать под руководством Светланы Соколовской.