Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своём отношении к социальным сетям.

«Обожаю свой инстаграм-аккаунт, ведь именно там я общаюсь с поклонниками и получаю от них обратную связь, — сказала Загитова в интервью журналу Cosmopolitan. — Я это очень ценю!»

Также фигуристка поделилась, как ей удаётся отвлечься во время соревнований. «Я смотрю классные фильмы или сериалы», — пояснила 17-летняя спортсменка. К числу фаворитов Загитова отнесла все части саги про «Гарри Поттера» и сериал «Молодёжка».

Ранее Загитова отреагировала на комментарии болельщиков о том, что она специально выбрала любимую песню Евгении Медведевой для своего нового номера. В историях своего «Инстаграма» фигуристка опубликовала скриншот видео с песней Билли Айлиш, которое посмотрели 186 миллионов человек. «Вы серьёзно?», — написала Загитова.