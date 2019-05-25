Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш отреагировал на критику бывшего президента клуба Ольги Смородской.

Смородская заявила, что Фернандеш обладает нездоровой самооценкой и является очень ленивым игроком, который хочет ничего не делать и получать деньги.

В ответ на это Фернандеш заметил, что после ухода Смородской «Локомотив» завоевал три трофея — в чемпионате России и дважды в Кубке страны. «Лучшее, что случилось с «Локо» — это ее уход с поста президента», — заявил Фернандеш, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, после победы «Локомотива» в чемпионате России Смородская заявила, что в успехе «железнодорожников» есть её заслуга. «В том числе и на моем багаже выиграно чемпионство», — заявила специалист.