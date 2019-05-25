Главный тренер футбольного клуба «Монако» Леонарду Жардим заявил, что намерен остаться в команде.

После матча 38-го тура чемпионата Франции, в котором «Монако» встречался с «Ниццей», Жардим заявил, что хочет остаться в клубе, но не все в данной ситуации зависит от него.

Напомним, о возвращении Жардима на пост главного тренера «Монако» стало известно в январе. Руководство команды отстранило Тьерри Анри от должности, которую он занял в октябре 2018 года после увольнения Жардима.

Жардим тренировал «Монако» с 2014 года. Во главе с португальцем монегаски завоевывали золотые медали французского чемпионата в сезоне-2016/17. В октябре 2018 года Жардим был отправлен в отставку из-за плохих результатов команды.