Финский хоккейный тренер Исмо Лекхонен поделился ожиданиями от матча между Россией и Финляндией, который состоится в рамках полуфинала чемпионата мира.

«Юкка Ялонен знает сборную России как свои пять пальцев и готовит очередную сенсацию чемпионата мира», — заявил тренер, слова которого приводит Ilta-Sanomat. Специалист уверен, что сборной России будет тяжело, даже несмотря на звёздный состав команды.

Напомним, матч между сборными России и Финляндии состоится сегодня, 25 мая, и начнётся в 16:15 по московскому времени. Ранее букмекеры выразили уверенность, что команде Ильи Воробьёва удастся выйти в финал турнира.

Во втором полуфинале сборная Канады будет встречаться с Чехией. Игра также пройдёт сегодня, её начало запланировано на 21:15.