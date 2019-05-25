Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Юрий Жирков поделился мнением по поводу возможного завершения карьеры.

В интервью Sport24 Жирков заявил, что после чемпионата мира заговорил об уходе из спорта не сгоряча. Однако потом поговорил со Станиславом Черчесовым и со своей семьей, и игрока уговорили остаться. » Наверное, не время заканчивать — есть еще силы», — сказал Жирков и добавил, что после травмы у него появилась дополнительная мотивация.

«Дзюба шутил, что я выеду на поле в инвалидной коляске, — поделился футболист. — Мне покажут, где левый фланг и повезут меня туда».

Напомним, в нынешнем сезоне Жирков принял участие в одиннадцати матчах «Зенита». Большую часть сезона полузащитник пропустил, так как восстанавливался после серьёзной травмы. Действующий контракт Жиркова с «Зенитом» истекает этим летом, а супруга футболиста уже намекнула на переезд из Петербурга.

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