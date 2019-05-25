Перед началом полуфинального матча чемпионата мира по хоккею, в котором встретятся сборные России и Финляндии, букмекеры оценили шансы обеих команд на победу.

По мнению аналитиков, выйти в финал удастся подопечным Ильи Воробьёва — на их успех ставят с коэффициентом 1.45. Шансы финской команды оцениваются скромнее — коэффициентом 5.50. Также букмекеры не исключают, что командам потребуется овертайм или даже серия буллитов.

Аналитики выразили мнение, что команды забросят менее шести шайб за игру.

Напомним, матч состоится сегодня, 25 мая, и начнётся в 16:15 по московскому времени. Второй финалист определится по результатам матча между Чехией и Канадой. Игра также пройдёт сегодня, её начало запланировано на 21:15.