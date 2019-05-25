Российская фигуристка Евгения Медведева пошутила, что её прокат стал причиной землетрясения в Японии.

25 мая вблизи Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки произошли как раз во время выступления фигуристов на шоу Fantasy On Ice. Медведева поделилась видеозаписью момента в «Инстаграме». За кадром мужчина сообщил о землетрясении, на что фигуристка в шутку ответила: «Это просто я откаталась».

Напомним, шоу тура пройдут в четырех городах – Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. Ранее Медведева продемонстрировала новый костюм для своего показательного номера под песню Арианы Гранде 7 rings. До этого фигуристка выступала в откровенном розовом наряде из материала, похожего на латекс. Однако перед туром по Японии спортсменка сменила костюм: общий концепт остался прежним, изменились только детали — насыщенность цвета и материал.