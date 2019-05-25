Полузащитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков сообщил, что получил от клуба предложение о продлении контракта.

«Зенит» мне сделал предложение», — сказал футболист в интервью Sport24. Игрок сообщил, что сейчас обдумывает предложение и склоняется к тому, чтобы его принять. «Если мне предлагают, думаю, надо оставаться, — пояснил Жирков. — Тем более есть шанс сыграть в Лиге чемпионов и отстоять чемпионский титул».

Напомним, в нынешнем сезоне Жирков принял участие в одиннадцати матчах «Зенита». Большую часть сезона полузащитник пропустил, так как восстанавливался после серьёзной травмы. Действующий контракт Жиркова с «Зенитом» истекает этим летом.

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