Петербург, вписавший «Зенит» в свою историю, в этом году празднует 94-й день рождения клуба. Наверняка, каждый слышал мнение, что «Зенит» в городе – как маленький ребёнок. Его все любят, ему всё прощают. Будучи единственным в городе, он стал для него больше, чем просто командой – он стал символом, неотъемлемой частью жизни петербуржцев. Кто из молодого поколения не знает об эпохе Садырина и победе 1984-го года? Кому не знакомы фамилии Веденеева, Чухлова, Желудкова?

«Зенит», который мы видим сегодня – это клуб с именем, трофеями и международной известностью. Но слава, победы и кубки были далеко не всегда – история большой команды начиналась с малого.

В мае 1925 года в физкультурном кружке при Ленинградском Металлическом заводе им. Сталина был создан футбольный клуб. Успех пришёл, конечно, не сразу: несколько лет команда ЛМЗ не принимала участие ни в каких соревнованиях, кроме внутризаводских. Лишь в 1930 году директором завода было принято решение подать заявку на участие команды в первенстве Ленинграда. В дебютном для себя чемпионате игроки ЛМЗ заняли третье место.

Спустя пять лет у руля команды встал Петр Филиппов, при котором клуб обрёл название «Сталинец», сохранявшееся до 1940 года. Тогда же утвердились и цвета формы команды, бело-голубые, соответствующие цветам эмблемы спортивного общества «Сталинец». Дебютный матч чемпионата страны сталинцы провели в мае 1936 года в Днепропетровске против местного «Динамо». В 1937 году команда лишилась своего стадиона, который одновременно служил и тренировочной базой – на его территории были отстроены новые корпуса стремительно расширявшегося Металлического завода. Через год, под руководством Константина Егорова, «Сталинец» дебютировал в высшей лиге чемпионата СССР. С февраля 1939 года в стране началась массовая реорганизация управления промышленностью, в результате чего Ленинградский Металлический завод был передан в ведение Наркомата вооружений, при котором существовало свое спортивное общество «Зенит». Так, сезон 1940 года команда начала уже под новым именем.

Активно развивавшуюся футбольную жизнь в стране пришлось вынужденно прервать – началась война. Из Ленинграда в спешной эвакуации вывезли работников важнейших промышленных предприятий, в том числе и футбольную команду мастеров «Зенит». Те футболисты, которые остались в Ленинграде и выжили в первую, самую страшную блокадную зиму, весной 1942 года приняли участие в давно уже ставших легендарными блокадных матчах. Первый матч команда Н-ского завода (так в военное время был зашифрован Металлический завод им. Сталина) провела против «Динамо». Не все заявленные на игру футболисты смогли выйти на поле − слишком сильное истощение не позволило многим принять непосредственное участие во встрече. Матч закончился победой «Динамо» 6:0. Неделю спустя, 7 июня 1942 года, эти же команды встретились вновь – и сыграли вничью.

В июне 1944 года Комитет по физической культуре и спорту при Совнаркоме СССР принял решение о возобновлении розыгрыша Кубка СССР по футболу. Руководил «Зенитом» тогда Константин Лемешев − 37-летний тренер, на счету которого уже имелся выход в финал Кубка СССР 1938 года с ленинградской «Красной Зарей». С «Зенитом» Лемешев смог не только повторить предыдущий успех, но и завершить сезон полным триумфом – команда стала обладателем Кубка СССР. В Ленинграде зенитовцев встречали как героев: сопровождаемые радостным шумом многотысячной толпы, футболисты-победители совершили торжественное шествие от Московского вокзала в сторону Дворца труда, где состоялось чествование триумфаторов.

С 1950-х для «Зенита» начался непростой период. Частая смена тренеров не способствовала тому, чтобы команда могла претендовать не то что на медали, а хотя бы на роль стабильного середняка чемпионата. Кризис в команде затянулся, и 60-е годы тоже стали отнюдь не успешными. Изменилась ситуация, лишь когда у руля «Зенита» встал Юрий Андреевич Морозов. Неожиданная болезнь Германа Зонина, заставившая его покинуть пост главного тренера в разгар чемпионата-1977, на итоговом месте команды не сильно сказалась: как и в большинстве предыдущих сезонов, «Зенит» оказался в нижней части турнирной таблицы. Со следующего же года команду возглавил 43-летний Юрий Морозов.

В первые два года работы новый тренер не внёс в команду никаких существенных изменений – как следствие, не изменились и результаты выступлений. И потому перед началом сезона 1980-го года в расположении «Зенита» появились молодые воспитанники ленинградских футбольных школ. Среди них оказались и те, кто впоследствии не только закрепились в составе, но и образовали новый ее костяк на целое десятилетие вперед: нападающие Юрий Желудков и Юрий Герасимов, полузащитники Валерий Брошин и Александр Захариков, защитники Алексей Степанов и Владимир Долгополов. При Морозове в команде заиграли нападающие Борис Чухлов и Сергей Дмитриев, полузащитники Сергей Веденеев и Дмитрий Баранник, защитники Сергей Кузнецов и Геннадий Тимофеев; был приглашён молодой вратарь Михаил Бирюков. В обновлённом составе команда заиграла совершенно по-новому и по итогам сезона завоевала бронзу чемпионата.

В следующие сезоны, однако, показать такой же результат «Зениту» не удалось, и в 1983 году на место Морозова встал его многолетний помощник – Павел Садырин, тренирующий до этого молодёжный состав. Дебютный для Садырина сезон клуб провёл успешно и имел шансы на попадание в тройку, но из-за череды травм лишился нескольких ведущих игроков и удержаться на пьедестале не сумел, заняв лишь 4-е место. Однако те амбиции и потенциал, которые появились у команды при работе Садырина, не оставляли никаких сомнений в том, что следующий сезон «Зенит» проведёт более успешно. Впрочем, тот результат, который команда показала в 1984 году, предсказать заранее не мог практически никто.

В начале сезона «Зенит» выглядел не очень впечатляюще, но всё же к лету сумел занять текущее третье место в турнирной таблице. Параллельно с этим команде удалось дойти до финала Кубка СССР. Как и в 1944-м, путь получился непростым: в трех из четырех проведенных матчей потребовалось дополнительное время, а в двух из них дело и вовсе дошло до серии пенальти. Несмотря на трудности, «Зенит» оказался в финале, но, уступив московскому «Динамо», кубок завоевать не смог.

Вопреки ожиданиям, «Зенит» после досадного поражения не расклеился – Садырину удалось быстро и эффективно вывести своих подопечных из подавленного состояния. Команда сумела собраться и провести беспроигрышную серию из восьми матчей, в которой одержала семь побед и вышла на первое место в чемпионате. Лидерство «Зенит» сохранил до самого конца сезона и впервые за почти шестьдесят лет своего существования стал чемпионом СССР. 21 ноября в СКК имени Ленина ленинградцы со счётом 4:1 обыграли харьковский «Металлист» и навсегда вписали свои фамилии в историю клуба.

Следующий сезон, несмотря на всеобщие ожидания, «Зенит» провёл не лучшим образом и занял итоговое шестое место. Однако в этом же году петербуржцы сумели взять реванш у московских динамовцев за прошлогоднее поражение в финале Кубка: в двух матчах на Кубок сезона «Зенит» одержал победы над москвичами (2:1 и 1:0) и стал обладателем трофея.

Позже в игре команды наступил значительный спад, между игроками и тренером произошёл конфликт, приведший к тому, что в 1987 году Садырин вынужденно покинул команду. Его место занял Владимир Голубев, но отработав с «Зенитом» лишь один сезон, передал полномочия Станиславу Завидонову. Завидонов, несмотря на внесенные в команду изменения, вывести команду в верхнюю часть турнирной таблицы не сумел и в 1989 году подал в отставку. У руля находящегося в критическом состояния «Зенита» вновь встал Голубев, но спасти команду не смог – заняв шестнадцатое место, ленинградцы выбыли в первую лигу.

В 1991 году в «Зенит» вернулся Юрий Морозов. Произошедший в декабре того же года распад СССР привёл к образованию независимых чемпионатов бывших союзных республик, и «Зенит» оказался в высшей лиге чемпионата России. Однако финансовое положение клуба стало ухудшаться, и за два месяца до начала чемпионата Морозов подал в отставку. Его пост занял Вячеслав Мельников, при котором команда, одержав лишь одну победу за весь сезон, опять вылетела в первый дивизион.

Вернуть «Зенит» в элиту смог лишь Садырин, в межсезонье-1994/95 вновь заступивший на тренерский мостик петербуржской команды. Известие о возвращении «Зенита» в премьер-лигу было встречено в городе ликованием, а Садырин, во второй раз подаривший болельщикам огромную радость, превратился в кумира петербуржцев.

По окончании сезона 1996 года Садырин, несмотря на всеобщие ожидания, покинул команду – срок его контракта с «Зенитом» истёк. На место главного тренера был приглашён Анатолий Бышовец. За полтора года Бышовец сумел создать фактически новую команду, подающую серьёзные надежды на чемпионство. Однако сбыться этим надеждам было не суждено − в середине сезона Бышовец, принявший предложение о работе в сборной России, зачастил в столицу и вскоре потерял нити управления своей прежней командой. Сконцентрировавшись на сборной, он передал бразды правления исполняющему обязанности главного тренера Анатолию Давыдову, при котором «Зенит» занял итоговое пятое место в чемпионате.

В наступившем межсезонье Давыдов был утверждён на должность нового главного тренера. Под его руководством в команде появился полузащитник Андрей Кобелев, а в середине сезона на поле впервые вышел 20-летний Вячеслав Малафеев. В том же году «Зенит» четвёртый раз в своей истории вышел в финал Кубка страны. Соперником, как и в 1984-м, стало московское «Динамо», в итоге уступившее со счётом 3:1. Кубок страны вернулся в команду спустя долгие 55 лет, и стал первым трофеем «Зенита» в российский период.

В межсезонье тренерский состав «Зенита» был укреплен: помощником главного тренера Давыдова был назначен многоопытный Юрий Морозов. Вскоре в команде произошла ожидаемая замена: после неудачного начала нового чемпионата 2000 года Давыдов подал в отставку, и Морозов занял место главного тренера команды. Морозов вновь взялся за обновление состава, и в «Зените» появились игроки, с которыми команда ассоциируется и по сей день – Андрей Аршавин и Александр Кержаков. Тогда же в Петербург приехали и такие футболисты, как Александр Спивак, Валерий Цветков, Максим Деменко. По итогам 2001 года команда завоевала бронзовые медали, а Кержаков был признан лучшим молодым игроком России.

В 2002 году пост главного тренера команды впервые занял иностранец, чешский специалист Властимил Петржела. Несмотря на то, что в период работы Петржелы с «Зенитом» никаких трофеев завоёвано не было, игра команды вызвала в городе взрыв интереса к футболу. Результативные и яркие матчи стали привлекать всё большее количество зрителей на трибуны. Под руководством Петржелы «Зенит» впервые сумел выйти в четвертьфинал Кубка УЕФА – на тот момент это было наивысшее достижение команды в еврокубках.

Первая же европейская победа пришла в Санкт-Петербург несколько позже. В 2006 году «Зенит» возглавил голландский специалист Дик Адвокаат. Под его руководством клуб в 2007 году впервые стал чемпионом России, а затем выиграл и Суперкубок страны. Главным же достижением Адвокаата стала сенсационная победа команды в Кубке УЕФА в мае 2008 года. Обыграв в полуфинале мюнхенскую «Баварию», «Зенит» вышел в финал и одержал победу над шотландским клубом «Глазго Рейнджерс». Спустя три месяца петербуржцам покорился ещё один серьёзный трофей – в матче за суперкубок УЕФА «Зенит» одержал верх над победителем Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.

Выиграв четыре титула, команда вдруг «сдулась»: футболисты потеряли мотивацию, ведущие игроки – Аршавин, Тимощук, Погребняк – стали покидать клуб. Вследствие неудачной серии матчей в чемпионате был расторгнут контракт с Адвокаатом, и концовку сезона команда провела под руководством Анатолия Давыдова.

В межсезонье на пост главного тренера «Зенит» был приглашён Лучано Спаллетти, до этого на протяжении четырёх лет возглавлявший «Рому». Результат работы итальянского специалиста не заставил себя долго ждать: уже в мае 2010-го «Зенит» стал обладателем Кубка России, обыграв в финальном матче на ростовском стадионе «Олимп-2» новосибирскую «Сибирь». В ноябре того же года, за два тура до окончания чемпионата, после разгромной победы над «Ростовом» петербургский клуб досрочно обеспечил себе чемпионство. В марте 2011-го года команда Спаллетти завоевала ещё один трофей – Суперкубок России, выиграв на краснодарском стадионе «Кубань» у московского ЦСКА. Чемпионат страны 2011/2012, являвшийся переходным и проводившийся по системе «весна−осень−весна», вновь завершился триумфом «Зенита» − клуб уверенно подтвердил звание лидера российского футбола, впервые в своей истории завоевав два комплекта золотых медалей подряд. Но к европейским победам, вопреки ожиданиям, Лучано Спаллетти привести команду не смог, и весной 2014-го года было объявлено о решении назначить новым главным тренером «Зенита» португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша.

В 2015-м году «Зенит» завоевал титул чемпиона страны, получив долгожданную первую звёздочку. После Виллаш-Боаша командой руководили Мирча Луческу и Роберто Манчини, однако чемпионат России оказался им не по зубам. В 2018-м году у руля команды встал Сергей Семак, который до этого внёс большой вклад в игру команды, будучи действующим футболистом. Семаку удалось в своём дебютном сезоне в роли тренера привести «Зенит» к чемпионству: в этом году команда с берегов Невы празднует не только день рождения, но и завоевание трофея.