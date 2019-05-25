Руководство футбольного клуба «Рубин» рассматривает сразу нескольких кандидатов на замену Курбану Бердыеву, который намерен покинуть команду по окончании сезона.

Как сообщает «Спорт Бизнес Online», имя нового главного тренера во многом будет зависеть от решения Спортивного арбитражного суда по апелляции команды на участие в еврокубках. Если дисквалификацию сократят до одного года, то «Рубин» намерен пригласить опытного тренера — например, Игоря Черевченко из «Арсенала». Также рассматриваются кандидатуры Рашида Рахимова («Ахмат») и Роберта Евдокимова.

Если срок дисквалификации останется прежним, «Рубин» назначит наставником команды своего специалиста — Романа Шаронова или Юрия Уткульбаева, который сейчас работает с «Нефтехимиком».