Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о любви к своей родине.

В интервью журналу «Cosmopolitan» фигуристка заявила, что считает Россию лучшим местом на земле. Также фигуристка призналась, что ей очень нравится Япония.

Напомним, сейчас Загитова как раз находится в Японии, где принимает участие в гастрольном туре ледового шоу Fantasy on Ice. В том же шоу выступают россиянки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.

В минувшем сезоне Загитова завоевала свою первую золотую медаль чемпионата мира в Сайтаме, хотя её участие в турнире было под вопросом из-за проблем с прыжками. «У меня не получались прыжки, и я просто не хотела позорить Россию», — заявила Загитова. Спортсменка отметила, что выступает не только за себя, но и за всю страну.