В Монте-Карло продолжается очередной этап Гран-при Формулы-1, в рамках которого сегодня состоится третья свободная практика. Заезды стартуют в 13:00 по московскому времени, прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Напомним, в четверг уже состоялись две свободные практики. В первой лучшее время показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Со вторым результатом финишировал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», третьим стал напарник Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас.

Во второй практике лучшим также стал Хэмилтон, вторым финишировал Боттас, третьим — Себастьян Феттель. Квят стал 14-м.

Кроме того, сегодня в Монако пройдёт квалификация, начало которой запланировано на 16:00. Ранее сообщалось, что во время квалификации в Монте-Карло может пойти дождь, что осложнит задачу пилотов.