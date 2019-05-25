Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев оценил выступление команды в сезоне 2018/19.

По мнению футболиста, армейцы плохо выступили в весенней части чемпионата России. «Весну мы, если говорить прямо, провалили, это нехорошо, но объяснимо», — приводит слова голкипера официальный сайт команды. Акинфеев отметил, что между игроками и тренерами налажено взаимопонимание, поэтому команда на собраниях обсудила, как будет действовать в дальнейшем, чтобы не повторять такой результат.

Игрок обратил внимание и на то, что в межсезонье в команде произошли серьёзные кадровые изменения. «Когда девять человек уходят и ещё больше приходит, это не может не сказаться на качестве футбола», — заявил Акинфеев.

Напомним, перед заключительным туром чемпионата России ЦСКА занимает пятое место турнирной таблицы, но имеет шанс подняться на одну строчку вверх.