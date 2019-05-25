Ледовое шоу Fantasy On Ice, в котором принимают участие российские фигуристы, прервано из-за землетрясения в префектуре Тиба.

В Японии произошли подземные толчки, магнитуда которых составила составила 5,1 балла. Однако отмечается, что опасности цунами нет. Происшествие совпало с выступлением российских фигуристов в ледовом шоу.

Во время подземных толчков на льду находился двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Он был вынужден прервать свой номер, так как шоу приостановили. Оно продолжится после перерыва. Помимо Плющенко, в гастрольном туре Fantasy On Ice принимают участие Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.

Ранее Медведева пошутила, что землетрясение произошло из-за её проката.