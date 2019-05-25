Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на критику подписчика в «Инстаграме».

Фигуристка опубликовала видео, на котором шутит, что землетрясение в Японии произошло из-за её проката. В комментариях один из подписчиков намекнул на то, что Медведева набрала вес и из-за этого поменяла костюм. «Я-то похудею и подтянусь, — написала в ответ Медведева. — И буду вас ещё больше бесить».

Напомним, на данный момент фигуристка находится в Японии, где принимает участие в туре ледового шоу Fantasy on Ice 2019. Сегодня, 25 мая, выступления фигуристов были прерваны землетрясением магнитудой 5,1 баллов.

Ранее Медведева продемонстрировала новый костюм для своего показательного номера под песню Арианы Гранде 7 rings.