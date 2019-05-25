Российский биатлонист Максим Цветков награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как сообщает ТАСС, вручение награды состоялось в рамках присяги новобранцев спортивных рот ЦСКА в парке «Патриот».

Цветков является обладателем золотой медали чемпионата мира 2017 в эстафетной гонке. Также он пять раз побеждал в эстафетах на этапах Кубка мира и один раз выиграл масс-старт. На данный момент Цветков не входит в состав сборной России по биатлону, так как тренерский штаб не включил его в команду для подготовки к следующему сезону.

Недавно Цветков вместе с Алексеем Волковым, Юрием Шопиным и Петром Пащенко проводил сбор в Крыму неподалёку от Судака.

Напомним, состав сборной России на сезон 2019/20 был утверждён ещё в апреле.