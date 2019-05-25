Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, получил разрешение на посещение спортивного зала.

Об этом сообщила адвокат Татьяна Стукалова, слова которой приводит агентство «Р-Спорт». «Сейчас у него появилась возможность пять раз в неделю посещать спортзал и он ею пользуется», — заявила Стукалова и добавила, что, по её мнению, футболист немного похудел.

Адвокат добавила, что Кокорин соблюдает режим питания и просит родителей не присылать ему много еды. Стукалова отметила, что футболист по-прежнему испытывает боль в колене.

Напомним, ранее футболист попросил у «Зенита», чтобы клуб прислал ему в СИЗО беговую дорожку для занятий, которые помогут в восстановлении травмированного колена.