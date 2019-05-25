После победы в чемпионате России нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что хотел бы продолжить карьеру в английском клубе. Букмекеры оценили вероятность того, что игрок покинет «Зенит».

По мнению аналитиков, самым вероятным вариантом развития событий станет то, что Дзюба останется в петербургском клубе — на это ставят с коэффициентом 1.30 (64%). Оставшиеся 36% приходятся на два варианта: переход Дзюбы в клуб АПЛ и в Чемпионшип. Последняя версия считается наименее возможной.

Напомним, во время торжественной церемонии награждения игроков «Зенита» Дзюба заявил, что хотел бы играть в Англии и ждёт предложений. «Если будут предложения… Сказали, что должны быть. Будем ждать», — сказал футболист после завершения матча с ЦСКА.