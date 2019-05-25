Сборная Канады сыграет с Чехией в полуфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. Перед началом матча букмекеры рассказали, какой из команд отдают предпочтение российские болельщики.

По словам аналитиков, россияне ставят на победу канадской команды в основное время: вероятность такого результата составляет 78%. На победу Чехии ставят 19% болельщиков, ещё 3% рассчитывают на то, что матч закончится овертаймом.

Игра состоится сегодня, 25 мая, и начнётся в 20:15 по московскому времени.

Канада заняла первое место в группе А, поэтому в четвертьфинале встречалась со Швейцарией, ставшей четвёртой в группе Б. Канадцы одержали победу со счётом 3:2 в овертайме. Чехия в полуфинале выбила из борьбы Германию, победив со счётом 5:1.