Немецкий автогонщик Кай Гюнтер, выступавший за команду «Рено», погиб в результате аварии на трассе.

Как сообщает Focus, автомобиль 48-летнего пилота врезался в дерево. Инцидент произошёл во время этапа национального чемпионата по ралли в городе Цивиккау. Спортсмен был срочно доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь, Гюнтер скончался от полученных травм.

Deutsche Rallye-Meisterschaft in Zwickau — Rennfahrer Kai Günther tödlich verunglückt — Beifahrer im Krankenhaus gestorben https://t.co/8lqyzNlb1u — FOCUS Online Sport (@focussport) May 25, 2019

Также в больницу попал и штурман Гюнтера Себастьян Уокер, он тоже получил серьёзные повреждения. Из-за происшествия соревнования в Цвиккау были приостановлены, дальнейшие выступления этапа не состоятся.

Организаторы ралли подтвердили смерть гонщика и принесли соболезнования родным и близким.