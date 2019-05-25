В Монако продолжается очередной этап серии Гран-при Формулы-1. Сегодня, 25 мая, состоится квалификация, начало которой запланировано на 16:00. Прямую трансляцию заезда можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что во время квалификации в Монте-Карло может пойти дождь, что существенно осложнит работу пилотов, которые борются за поул-позишн. По итогам квалификации определятся стартовые позиции спортсменов на гонку, которая состоится в воскресенье, 26 мая.

Сегодня в Монако завершилась третья свободная практика, лучший результат в которой показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят стал седьмым. В первой и второй практиках лучшим был гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, Квят становился тринадцатым и четырнадцатым соответственно.