Сборная России по хоккею прибыла на матч с Финляндией, который состоится в рамках полуфинала чемпионата мира. Команда Ильи Воробьёва приехала на ледовую арену примерно за два часа до начала матча.

Игра состоится сегодня, 25 мая, и начнётся в 16:15 по московскому времени.

На стадии четвертьфинала команда Ильи Воробьёва встречалась со сборной США и одержала победу со счётом 4:3. Финляндия выбила из борьбы Швецию, победив со счётом 5:4.

Аналитики уверены, что в сегодняшнем матче сборной России удастся одержать победу и выйти в финал.

Во втором полуфинале Канада встречается с Чехией. По мнению букмекеров, самым вероятным финалом станет матч между Россией и Канадой, в котором победит команда Воробьёва.