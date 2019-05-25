Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не захотела обсуждать тему ухода из группы Этери Тутберидзе.

Подписчица оставила комментарий в «Инстаграме» Медведевой, в котором написала, что для неё фигуристка является олимпийской чемпионкой. «Никак не могу понять, как тренер, 11 лет тренировавший спортсменку, могла так подло предать её», — заявила поклонница спортсменки. «Закрыли тему», — ответила на это Евгения.

Напомним, Медведева покинула группу Тутберидзе после того, как не смогла завоевать золотую медаль Олимпийских игр, уступив своей подруге по команде Алине Загитовой. Спортсменка приняла решение переехать в Торонто, где начала работать под руководством канадского тренера Брайана Орсера. В минувшем сезоне Медведева завоевала бронзовую медаль чемпионата мира.