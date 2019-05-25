Тренерский штаб сборной России во главе с Ильей Воробьёвым огласил состав команды на матч против Финляндии. Игра будет проходить в рамках полуфинала чемпионата мира по хоккею и начнётся сегодня в 16:15 по московскому времени.

Место в воротах российской команды займёт голкипер Андрей Василевский, запасным вратарём будет Александр Георгиев.

Первое звено: Михаил Сергачев, Никита Нестеров — Михаил Григоренко, Евгений Малкин, Евгений Дадонов;

Второе звено: Дмитрий Орлов, Никита Зайцев — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Кирилл Капризов;

Третье звено: Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков — Никита Гусев, Артем Анисимов, Никита Кучеров;

Четвертое звено: Никита Задоров, Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Иван Телегин, Александр Барабанов.