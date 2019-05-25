Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» продлил контракт с главным тренером Томасом Тухелем.

Как сообщается на официальном сайте команды, соглашение продлено до 30 июня 2021 года. Остальные сотрудники тренерского штаба парижского клуба также продлили свои контракты.

Тухель поблагодарил руководство «ПСЖ» за оказанное доверие и подчеркнул, что хочет достичь с командой самых серьёзных вершин.

Напомним, Тухель занял пост главного тренера парижан в июне 2018 года. В нынешнем сезоне клуб одержал победу в чемпионате Франции, набрав 91 очко.

Ранее СМИ сообщали, что «ПСЖ» планирует потратить на летние трансферы около 210 миллионов евро. Основными целями клуба станут полузащитники мадридского «Реала» Тони Кроос и Иско, а также форвард «сливочных» Гарет Бэйл.