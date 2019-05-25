Полузащитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес может покинуть команду этим летом.

Как сообщает Le Parisien, парижане хотят укрепить среднюю линию футболистом оборонительного плана, но для этого им нужно продать одного из игроков. Основной кандидатурой является Леандро Паредес, однако его уход из клуба может осложниться тем, что парижане хотят получить за игрока не менее 40 миллионов евро. Именно такую сумму команда заплатила за Паредеса петербургскому «Зениту».

Паредес перешёл из «Зенита» в «ПСЖ» в январе текущего года. За это время он успел сыграть 22 матча за парижан и отметился двумя результативными передачами. Контракт аргентинца рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» продлил контракт с главным тренером Томасом Тухелем.