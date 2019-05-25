Сборная России по хоккею начала матч полуфинала чемпионата мира в Словакии против команды Финляндии. Встреча проходит на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Ворота команды России защищает Андрей Василевский. Состав звеньев российской сборной не поменялся по сравнению с четвертьфиналом против США. В первом звене снова выступят Сергачев, Нестеров, Григоренко, Малкин и Дадонов. Второе звено составляют Орлов, Зайцев, Овечкин, Кузнецов и Капризов, третье — Хафизуллин, Гавриков, Гусев, Анисимов, Кучеров. В четвертом звене с финнами сыграют Задоров, Ковальчук, Андронов, Телегин, Барабанов. Защитник Артем Зуб остался в запасе.

В другом полуфинале между собой сойдутся сборные Канады и Чехии. Матч за вторую путевку в финал стартует в 20:15 по московскому времени.