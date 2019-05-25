В Москве на арене УСК ЦСКА им. А.Я.Гомельского стартовал второй матч полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ между местным ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом».

Первая встреча завершилась победой ЦСКА с общим счетом 98:82. Наибольшую результативность в матче продемонстрировал центровой ЦСКА Отелло Хантер, который набрал 22 очка. У петербуржцев 14 баллов набрал Джален Рейнольдс.

В регулярном чемпионате этого сезона команды обменялись домашними победами. Следующая встреча команд пройдет на «Сибур-Арене» в Петербурге во вторник, 28 мая.

Серия плей-офф между «Зенитом» и ЦСКА продлится до трех побед. В параллельной полуфинальной серии победителя выявляют казанский УНИКС и БК «Химки«, счет по победам пока 1:1.

В четвертьфинальной серии «Зенит» оказался сильнее краснодарского клуба «Локомотив-Кубань«.