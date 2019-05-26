Санкт-петербургский «Зенит» в рамках последнего матча в сезоне-2018/19 сыграет против красноярского «Енисея«. Игра в рамках 30-го тура чемпионата России по футболу состоится сегодня, 26 мая, на «Газпром-Арене».

«Зенит» за четыре тура до конца стал недосягаемым для конкурентов и победил в чемпионате России. «Енисей«, в свою очередь, занимает последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ и потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на сайте Nevasport.

Матч начнется в 14:00 по московскому времени. После окончания матча в Петербурге пройдет чемпионский парад в честь победы «Зенита» в чемпионате России. Сначала команда вместе с болельщиками проедет по Крюкову каналу, затем игроки пересядут в золотой автобус и провезут трофей по улицам города. Конечной точкой маршрута станет стадион «Петровский«.