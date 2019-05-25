Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель высказался о важности участия игроков Национальной хоккейной лиге в чемпионате мира. Слова главы федерации приводит портал «Спорт-Экспресс».

По словам Фазеля, он впечатлен уровнем хоккея на турнире в Словакии. «В этом году к нам приехали 120 игроков НХЛ, и определенно это показывает, что они хотят приезжать на наши турниры», — заявил президент IIHF. Также Фазель отметил атмосферу на аренах в Братиславе и Кошице, назвав ее фантастической.

Как считает Фазель, игры сборной Словакии не в столице страны все равно получили большой отклик, а в Братиславе отлично приняли сборные России и Чехии.

Напомним, чемпионат мира по хоккею в Словакии проходит с 10 по 25 мая.