Сборная России по хоккею не сумела открыть счет в первом периоде полуфинального матча с Финляндией на чемпионате мира в Словакии. Матч проходит на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.

На пятой минуте обе команды лишились по одному игроку: за грубость две штрафных минуты получил Александр Овечкин, а за задержку клюшки соперника был удален Оливер Каски. Спустя полторы минуты Россия получила второе удаление — за задержку клюшкой на скамейку штрафников присел Никита Кучеров.

По броскам сборная Финляндии по итогам первого периода лидирует — 15 против 11 у россиян.

На 14 минуте шайба могла зайти в ворота россиян, однако голкипер сборной Андрей Василевский остановил ее на линии ворот.

В другом полуфинале сойдутся сборные Канады и Чехии.