Президент санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о лимите на легионеров в чемпионате России по футболу. Слова главы «сине-бело-голубых» приводит агентство ТАСС.

По словам Медведева, сейчас в вопросе взята пауза, поскольку идет обсуждение и появляются новые аргументы. «Надо создать конкурентную среду и для россиян, и для легионеров. Чтобы у нас не было, как говорится, „пассажиров“ ни среди одних, ни среди других, чтобы наша молодежь прогрессировала», — заявил Медведев, добавив, что также нельзя поставить под удар российские клубы на европейской арене.

Напомним, сейчас обсуждается переход в лимите на легионеров от схемы 6 легионеров + 5 россиян (в стартовом составе) на 8+17 (в заявке). О двух рассматриваемых вариантах сообщал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.