Журналистка из США Джули Робенхаймер рассказала о том, что из-за неправильно понятых слов о сборной России ей начали угрожать убийством. Слова корреспондента приводит издание «Спорт-Экспресс».

Согласно рассказу журналистки, после злополучного интервью о сборной России по хоккею ей начали приходить угрозы убийства в социальных сетях. «Очень плохо, когда не лучшим образом владеющие английским журналисты не улавливают сути», — заявила Робенхаймер, добавив, что ее слова неправильно восприняли в прессе.

По мнению журналистки, игра сборной России абсурдна, поскольку она фантастична и не поддается никакой логике. Также Робенхаймер прокомментировала сравнение с термином из легкой атлетики: «Словом trackmeat я имела в виду никакую не легкую атлетику, а то, что Россия вообще не останавливается».