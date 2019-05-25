Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась по поводу возможной накрутки лайков в своем аккаунте в социальной сети «Инстаграм».

В комментариях под одним из постов подписчица Медведевой напрямую спросила у фигуристки, нет ли какого-то подвоха в лайках, поскольку их число заметно превышает количество комментариев по фотографиями.

Фигуристка заявила, что накручивать ничего не хочет, поскольку это для нее — как купленная победа на соревнованиях. «Вот такая у меня парадоксальная страничка и вы активные», — написала Медведева.

Ранее Евгения Медведева заявляла, что старается удалять «Инстаграм» во время подготовки к важным соревнованиям. Это помогает ей не обращать внимание на негативные комментарии.