Сборная России по хоккею не смогла открыть счет во втором периоде полуфинальной встречи с командой Финляндии на чемпионата мира в Словакии. Матч проходит в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы.

Первый период завершился со счетом 0:0. Во втором периоде упорная борьба продолжилась, однако ворота Андрея Василевского и Кевина Ланканена остались в неприкосновенности. На счету сборной России одно удаление — на первой же минуте отрезка за удар соперника клюшкой получил две штрафных минуты Сергей Андронов. Однако финнам реализовать большинство не удалось.

По броскам в матче почти установилось равенство: 22 у сборной России против 23 у сборной Финляндии.

В другом полуфинале сегодня, 25 мая, сыграют сборные Канады и Чехии.