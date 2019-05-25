Российский автогонщик, выступающий за «Торо Россо», Даниил Квят стал восьмым в квалификации Гран-при Монако чемпионата по кольцевым автогонкам «Формула-1».

Квят показал результат в 1 минуту и 11,271 секунды. Его партнер по команде Александр Албон также пробился в заключительный сегмент квалификации, однако стал десятым с результатом в 1.11,653.

Победителем квалификационных заездов стал пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Свой лучший круг в последнем сегменте он провел за 1 минуту и 10,166 секунды. Вторым стал его партнер по «Мерседесу» Валттери Боттас, который отстал от англичанина менее, чем на одну десятую секунды. Третье место у голландца из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Гонка Гран-при Монако состоится завтра, 26 мая, в воскресенье. Начало заезда запланировано на 16:10 по московскому времени.