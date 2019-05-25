Российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года в мужском одиночном катании Евгений Плющенко рассказал о том, как во время выступления в японском шоу произошло землетрясение.
В своем «Инстаграме» спортсмен выложил видео номера и высказался о произошедшем катаклизме. По словам Плющенко, толчки начались прямо во время его выступления. «Я езжу в Японию 21 год и впервые на льду почувствовал толчки в 4 балла», — заявил фигурист, добавив, что из-за случившегося его выступление перенесли на полчаса.
«И такое бывает», — заключил Евгений Плющенко. Шоу прошло в городе Макухари.
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Помимо Плющенко в шоу «Fantasy On Ice» приняли участие такие российские фигуристки, как Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.