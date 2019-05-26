В воскресенье, 26 мая, состоятся заключительные матчи чемпионата России по футболу сезона-2018/19.

Все игры 30-го тура РПЛ стартуют в одно время — в 14:00 по Москве.

В Москве пройдут сразу три матча: ЦСКА на домашнем стадионе сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Локомотив» на «РЖД-Арене» примет «Уфу», а «Динамо» выступит против тульского «Арсенала», открыв новый стадион «ВТБ Арена» в Петровском парке. «Зенит» на «Газпром-Арене» сыграет с аутсайдером чемпионата красноярским «Енисеем».

«Ростов» съездит в Грозный к «Ахмату», «Краснодар» будет биться с «Рубином» за прямой выход в Лигу чемпионов. Вылетевший из элитного дивизиона «Анжи» дома примет «Урал», накануне проигравший в финале Кубка России. Московский «Спартак» завершит сезон выездом в Оренбург.

Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит«, выиграв золотые медали за три тура до конца турнира.